Εθνική U18: Οι πιτσιρικάδες έχουν ένστικτο, τύχη και ψυχή... (vids)

Μερικές φορές η επιτυχία από την αποτυχία χωρίζεται από μία μικρή λεπτομέρεια. Στην περίπτωση των φετινών καλοκαιρινών τουρνουά των μικρών ηλικιών η Εθνική Εφήβων στον Βόλο είχε την τύχη με το μέρος της στο πρώτο νοκ άουτ ματς. Η ομάδα του Καστρίτη στην Κρήτη σίγουρα δεν παρουσίασε καλό μπάσκετ. Η ομάδα του Λιμνιάτη παρουσίασε το καλύτερο μπάσκετ από όλους, ωστόσο το πιο άσχημο παιχνίδι επέλεξε να το κάνει στο πρώτο νοκ άουτ με τους Γερμανούς.

Η ομάδα του Βλασσόπουλου μπορεί να μην θέλγει με την απόδοσή της, αλλά είναι ουσιαστική και παίζει με ψυχή. Η εθνική Εφήβων μπορεί να μην έχει τεράστιο ταλέντο στο ρόστερ της, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος, με όλους να συνεισφέρουν και κάτι διαφορετικό. Ουσιαστικά βασίζει πολλά στην άμυνά της, ενώ επιθετικά ποντάρει στο ατομικό ταλέντο των παικτών. Ο Ρογκαβόπουλος έχει έφεση στο καλάθι. Ο Νικολαΐδης παίζει σαν 27άχρονος. Ο Καράμπελας οργανώνει, πασάρει και παίρνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις στο τέλος.

Σε αυτή την πορεία τα ονόματα δεν έκαναν την διαφορά και όλοι μαζί οι πιτσιρικάδες του Γιώργου Βλασσόπουλου έβαλαν το λιθαράκι τους, για να φτάσει η Εθνική μας στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Οι τρεις... 18άρηδες που ήρθαν κατευθείαν μετά το τουρνουά της U21 ήταν και εκείνοι που φρόντισαν να οδηγήσουν και τους υπόλοιπους, με το μονοπάτι να είναι μέχρι τώρα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μας.

Η βαριά ήττα από την Γαλλία δεν λύγισε τους μικρούς, αντίθετα τους συσπείρωσε και τους έκανε να καταλάβουν πολύ καλά ότι αν δεν παλέψουν, δεν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν αυτά που μπορούν.

Ρογκαβόπουλος, Σωτηρίου και Καράμπελας είναι οι τρεις πιο μεγάλοι παίκτες της ομάδας και εκείνοι που στα δύσκολα φώναξαν παρών. Μαζί με το πλούσιο ταλέντο του Νικολαΐδη, που έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα και προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν και την προσπάθεια που καταβάλλουν όλοι οι παίκτες που πατούν παρκέ, έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό σύνολο, που έχει βάλει πλώρη για ένα μετάλλιο.

Εκείνος που συστήθηκε με... κρότο είναι ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, ο νεαρός γκαρντ του Μαντουλίδη, που δείχνει καλά στοιχεία στο παρκέ, σε συνδυασμό με αποφασιστικότητα και μετρά 14 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο στα 5 παιχνίδια που έχει παίξει η Εθνική. Από κοντά και Νίκος Ρογκαβόπουλος, που ήταν και ο ηγέτης στο κρίσιμο ματς με την Λιθουανία. Ο νεαρός άσος της ΑΕΚ μπορεί να ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα το τουρνουά, κατάφερε όμως και συνήλθε γρήγορα και με 25 πόντους και 15 ριμπάουντ ριμπάουντ κόντρα στους Λιθουανούς έδειξε πως μπορεί να ηγηθεί. Συνολικά, μετρά 11 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ και δηλώνει σίγουρος ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται στα μετάλλια.

Εξαιρετικός είναι και ο Αριστοτέλης Σωτηρίου, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, που είναι σταθερά καλός και βοηθάει σημαντικά με 11.8 πόντους, 7.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ από την... εξίσωση δεν μπορεί να λείπει και ο Καράμπελας, με τον γκαρντ του Περιστερίου να είναι ουσιαστικός στο παιχνίδι του και να προσφέρει σε πολλούς τομείς μέσα στο παρκέ, ενώ ξεχωρίζει με τις 4 ασίστ που μοιράζει ανά παιχνίδι. Στο δρόμο της Ελλάδας είναι πλέον η Ισπανία, με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται για μια θέση στον τελικό του τουρνουά.

Για ακόμα μια φορά η Εθνική μας ομάδα θα πρέπει ξεπεράσει τον τίτλο του αουτσάιντερ που κουβαλά και να πέσει στην μάχη με τα όπλα που χρησιμοποίησε για να φτάσει μέχρι εδώ. Ψυχή και μαχητικότητα οφείλουν να είναι εκεί και σε συνδυασμό με το λιθαράκι του καθενός μέσα στο παρκέ και την βοήθεια όλων των Ελλήνων θέλει ακόμα μια νίκη για το όνειρο.

