Η μεγάλη εμφάνιση του Ρογκαβόπουλου! (vid)

O 18χρονος διεθνής ανέβασε στροφές στο β' ημίχρονο και τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους (7/8 βολές, 6/16 δίποντα, 2/9 τρίποντα), 15 ριμπάουντ (12-3), 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη και 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 40:13 που έμεινε στο παρκέ.

Δείτε τα highlights του κόντρα στη Λιθουανία ενώ ακολουθεί ο ημιτελικός με τους Ισπανούς

25 PTS 15 REB CLUTCH BUCKETS. Rogkavopoulos carried the nation on his shoulders tonight! #FIBAU18Europe@HellenicBF pic.twitter.com/yfy9qX0dFG

— FIBA (@FIBA) August 1, 2019