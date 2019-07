Το φοβερό κάρφωμα του Νικολαΐδη που... τρέλανε τον Βόλο! (vid)

Ξεσήκωσε τον κόσμο στο Βόλο ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης.

Ο πρωταγωνιστής της νίκης της Εθνικής Εφήβων επί της Σλοβενίας έκλεψε τη μπάλα, έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε εντυπωσιακά.

Αυτό... τρέλανε τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο, ενώ... τρελάθηκε και ο ίδιος ο παίκτης.

Δείτε τη φάση

Nikolaidis with the steal and slam He is loving it, his teammates are loving it, Volos is going crazy #FIBAU18Europe@HellenicBF

https://t.co/3BHsoTR1jr

https://t.co/SI0sruUkmJ pic.twitter.com/jMeSjeAvPx

— FIBA (@FIBA) 29 Ιουλίου 2019