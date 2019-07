ΤΑ πράγματα δεν πήγαιναν καλά για την Εθνική Εφήβων της Ελλάδας σε αντίθεση με τους Γάλλους.

Εκτός από καλύτερη ομάδα είχαν και την τύχη μαζί τους πάντως.

Ο Λορένσο Θιρουάρντ λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος των 24'' βρλέθηκε με τη μπάλα στα χέρια σε απόσταση περίπου 10-11 μέτρων, την πέταξε κι ευστόχησε.

@35Thirouard all the way from the Eiffel Tower #FIBAU18Europe@ffbasketball

https://t.co/3BHsoTR1jr

https://t.co/SI0sruUkmJ pic.twitter.com/iFK9hqqDtS

— FIBA (@FIBA) July 28, 2019