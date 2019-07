«Τρέμουν» τα στεφάνια με τον Γκαρούμπα στην Πορταριά (vid)

Ο Γκαρούμπα είναι γνωστός για την ποιότητά του και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης τον απέκτησε.

Ο Ισπανός σέντερ αγωνίζεται με την εθνική Εφήβων της χώρας του στο Eurobasket και όποτε παίρνει τη μπάλα κοντά στο καλάθι, δεν σταματιέται.

Δείτε το κάρφωμα που έκανε στο παιχνίδι κόντρα στους Φινλανδούς.

.@destusman1 really doesn't like the Portaria rims ! #FIBAU18Europe@baloncestoESP

https://t.co/3BHsoTR1jr

https://t.co/SI0sruUkmJ pic.twitter.com/s8OFvbzr9q

— FIBA (@FIBA) July 28, 2019