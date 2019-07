Δύο λεπτά πριν τη λήξη του τελικού τα «καγκουρό» προηγήθηκαν με 63-58, αλλά δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση (66-66).

Στο επιπλέον πεντάλεπτο οι Αμερικανίδες ήταν πιο ψύχραιμε, βρήκαν λύσεις στην επίθεση και με 70-74 κατέκτησαν τον τίτλο.

.@USABJNT are #FIBAU19 Women's Basketball World Cup 2019 Champions after holding on in OT!!! pic.twitter.com/o2EfYrhUHB

— FIBA (@FIBA) July 28, 2019