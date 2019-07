Το Μαυροβούνιο επικράτησε των Ιταλών στην πρεμιέρα του Eurobasket U18, ωστόσο οι «ατζούρι» πρόσφεραν τη... λ'αμψη.

Η ιταλική ομάδα σκόραρε 5 πόντους σε 1.4''

points in a couple of seconds ? #ChallengeAccepted for @Italbasket ! #FIBAU18Europe

https://t.co/3BHsoTR1jr

https://t.co/SI0sruUkmJ pic.twitter.com/FVO6jACi3b

— FIBA (@FIBA) July 27, 2019