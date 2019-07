Σούπερ Ποκουσέφσκι με 7 τάπες στη νίκη των Σέρβων (vids)

Η Σερβία ξεκίνησε νικηφόρα το Eurobasket Εφήβων αφού επικράτησε της Γερμανίας με 68-75.

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι ήταν καθοριστικός αφού είχε 16 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 7 κοψίματα.

HUKPORTI TRIED TO DUNK OVER POKUSEVSKI, THE SAYS "NE". #FIBAU18Europe@KSSrbije

https://t.co/3BHsoTR1jr

https://t.co/SI0sruUkmJ pic.twitter.com/vZGW1ZgZZc

— FIBA (@FIBA) July 27, 2019