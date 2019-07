Ο παίκτης των Γκρίζλις δήλωσε αμφίβολος για τον πρώτο φιλικό αγώνα με την Ισπανία στις 2 Αυγούστου, κατά την διάρκεια της media day της εθνικής του.

Όσον αφορά το ρόστερ της ομάδας του Μέμφις για την επόμενη σεζόν, σχολίασε: «Μού αρέσει. Είναι ρίσκο να μιλάμε από τόσο νωρίς, αλλά βλέπω μια νεανική και φιλόδοξη ομάδα, με πολύ ταλέντο. Θα προσπαθήσουμε να ωριμάσουμε. Είμαστε πραγματικά ταλαντούχοι, οπότε είναι ώρα να δουλέψουμε. Όλα θα είναι καλά».

Jonas Valanciunas told he's not sure if he'll play first exhibition game vs Spain on August 2 before FIBA World Cup.

Jonas Valanciunas on new Memphis Grizzlies roster: "I like it. It's risky to speak so early, but I see young, ambitious team with a lot of talent. We'll try to grow. We're really talented, so now it's time to work. Everything should be great."

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 22 Ιουλίου 2019