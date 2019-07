Ο Έλληνας τεχνικός της Μακάμπι και προπονητής του MVP Ντάνι Άβντια, δήλωσε χαρακτηριστικά μέσω των social media της ομάδας του Τελ Αβίβ: «Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της εθνικής ομάδας του Ισραήλ U20».

Coach Giannis Sfairopoulos: "Congratulations to all the members of the U20 Israeli National team"

