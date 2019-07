Ο παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν εκείνος που οδήγησε το συγκρότημα της χώρας του στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Συγκεκριμένα ήταν 5ος σκόρερ της διοργάνωσης (18,4π.), 5ος ριμπάουντερ (8,3ριμπ.), 5ος στις ασίστ (5,3ασ.), 2ος στις τάπες (2,4μπλ.) και 2ος στο σύστημα αξιολόγησης (22,6).

The 2019 #FIBAU20Europe MVP - Deni Avdija!



Throughout the tournament, he averaged 18.4 PTS, 8.3 REB, 5.3 AST, 2.1 STL and 2.4 BLK. pic.twitter.com/xXWss7Lnsf

— FIBA (@FIBA) July 21, 2019