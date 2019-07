Ο 19χρονος σέντερ της «φούρια ρόχα» πήρε την πάσα του Μιγκέλ Γκονζάλεθ και κάρφωσε εκπληκτικά στην μπασκέτα, μπροστά στην... μούρη δύο αντιπάλων του!

Is it a 50? We'll give it a 50. @parrado_10_5 with the MONSTER throwdown over the entire roster of !

https://t.co/diQgWRCJzB

https://t.co/5YDGf09plP@BaloncestoESP #FIBAU20Europe pic.twitter.com/pPaQVm1dVk

— FIBA (@FIBA) 21 Ιουλίου 2019