Στην Α' Κατηγορία του Eurobasket U20 Πορτογαλία, Τσεχία και Βέλγιο (vids)

Πορτογαλία και Τσεχία ήταν οι πρώτες που ήρθαν αντιμέτωπες με τα ευχάριστα νέα, καθώς προκρίθηκαν στον τελικό του Eurobasket U20 Β' Κατηγορίας και θα αναμετρηθούν σε λίγη ώρα για το χρυσό μετάλλιο.

Το Βέλγιο έγινε η τρίτη ομάδα που πήρε την άνοδο για την πρώτη κατηγορία, καθώς επικράτησε της Ρωσία με 88-80, για την τρίτη θέση.

Υπενθυμίζεται πως Λετονία, Σερβία και Πολωνία υποβιβάστηκαν από την Α' στην Β' Κατηγορία.

Belgium are going to play Division A next summer! #FIBAU20Europe pic.twitter.com/U1Evo5AQfl

Belgium are close to Division A and they are doing it in style . #FIBAU20Europe@BelgianYouthBB

https://t.co/B4kMCqlyON pic.twitter.com/q927F5cqgZ

— FIBA (@FIBA) 21 Ιουλίου 2019