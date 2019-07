Η Τουρκία ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο μέρος του αγώνα, αλλά οι Λιθουανοί πήραν τον έπειρα τον έλεγχο κι έφτασαν στη νίκη.

Έξι παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Βασιλιάουσκας να μετρά 14 πόντους και τον Κόζις 13.

Από την άλλη, ο Καμπάκα είχε 16 πόντους και οι Σαρίκαγια και Σενέλ από 15 έκαστος.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 43-42, 65-56, 89-73.

