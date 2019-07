Σιγά μην έχαναν στην έδρα τους!

Σε ένα ματς με τα... όλα του, οι παίκτες του Αλάμι νίκησαν την Γαλλία (70-81), για να προκριθούν στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U20, που γίνεται στο Τελ Αβίβ.

Οι Ισραηλινοί θα αναμετρηθούν με την Ισπανία (21/07, 20:30) για το χρυσό μετάλλιο κι έχουν την ευκαιρία να κάνουν το back-to-back, αφού κατέκτησαν το περσινό τουρνουά.

Ο αγώνας ήταν κυριολεκτικά ντέρμπι, με το σκορ να εναλλάσσεται σε όλη την διάρκειά του. Στο 57-57 (33'), όμως, οι τυπικά φιλοξενούμενοι έκαναν σερί 11-0 και πήραν ξανά τον έλεγχο, μέχρι το τέλος.

Κορυφαίος των νικητών ο Ντένι Άβντια της Μακάμπι, που ολοκλήρωσε το ματς με 25 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα.

Για τους Γάλλους, ο Μπέιχερστ είχε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 35-35, 50-54, 70-81.