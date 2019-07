Την ευκαιρία να ζήσει τον θρίαμβο του 2016, όταν και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο έχει η Ισπανία U20!

Η «φούρια ρόχα» συνέτριψε την Γερμανία με 80-62 και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U20, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Γαλλία - Ισραήλ.

Τα «πάντσερ» βρέθηκαν μπροστά στο 12' (27-30), αλλά έκτοτε οι Ισπανοί πέρασαν μπροστά και είχαν τον έλεγχο σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα, στην τέταρτη περίοδο άφησαν τους αντιπάλους τους στους 9 πόντους, για να σκοράρουν 16.

Πρώτοι σκόρερ των νικητών ήταν οι Αλοθέν και Κόστα με 18 πόντους έκαστος, ενώ ο δεύτερος πήρε και 13 ριμπάουντ.

Για τους Γερμανούς, οι Μάτισεκ και Βρσικ σκόραραν από 11 έκαστος.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 44-39, 64-53, 80-62.