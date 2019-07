Μια ζωή οι μικροί της (U16, U18, U20) ήταν μαθημένοι να παίζουν στην πρώτη κατηγορία, αλλά αυτό πλέον άλλαξε.

Μπορεί στο φετινό Eurobasket U20 οι παίκτες του Όλιβερ Πόποβιτς να τερμάτισαν στην πρώτη θέση του Β' Ομίλου (2-1), ωστόσο από την φάση των «16» κι έπειτα πήραν την «κάτω βόλτα», αφού ηττήθηκαν (72-77) από την Μεγάλη Βρετανία (κάτι που ήταν έκπληξη) κι έπειτα από την δική μας Εθνική Νέων στην παράταση (72-78).

Τώρα ήρθε και η «βαριά» ήττα (86-63) από την Ιταλία (που την είχαν νικήσει στους ομίλους, 73-69), για τις θέσεις 13-16 και ο υποβιβασμός στην Β' Κατηγορία.

Με το δεκάλεπτο να είναι στο 27-11, οι Σέρβοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν ποτέ στο ματς, και οι Ιταλοί πλέον θα παίξουν με την Πολωνία, με στόχο την 13η θέση και την παραμονή στην Α' Κατηγορία. Όποια ηττηθεί, θα ακολουθήσει Σέρβους και Λετονούς στη Β' Κατηγορία.

Στα του αγώνα, ο Στεφανίνι ήταν πρώτος σκόρερ για τους νικητές με 27 πόντους, ενώ από την άλλη, ο Πετσάρκι σημείωσε 15.

Τα δεκάλεπτα: 27-11, 49-35, 64-48, 86-63.

