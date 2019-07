Σε Ισπανία και Γαλλία το γυναικείο Eurobasket 2021 (vid)

Σουηδία και Ουκρανία δεν κρίθηκαν επαρκείς για να φιλοξενήσουν όμιλο του γυναικείου Eurobasket το 2021.

Η FIBA στο Μόναχο αποφάσισε οι όμιλοι να διεξαχθούν σε Ισπανία (Βαλένθια) και Γαλλία ( Λυών).

Η τελική φάση του τουρνουά και οι νοκ άουτ αναμετρήσεις θα φιλοξενηθούν στο Παρίσι.

Αυτή θα είναι η πέμπτη φορά που η Γαλλία θα διοργανώσει Eurobasket Γυναικών, μετά τα έτη 1962, 1976, 2001 και 2013, ενώ για την Ισπανία θα είναι η δεύτερη μετά το 1987

Thank you to all 4 candidates for the fantastic presentations (/) and congratulations to and ! #EuroBasketWomen@basketse @UkrBasket @BaloncestoESP @ffbasketball pic.twitter.com/w7bifIJYGk

— #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) July 15, 2019