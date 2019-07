Οι πρωταγωνιστές της επιτυχίας με το άκουσμα της κόρνας της λήξης μπήκαν στο γήπεδο και πανηγύρισαν με την ψυχή τους.

Οι στιγμές είναι ιστορικές για το Μάλι και ήταν λογικές οι αντιδράσεις στο τέλος.

Unbelievable! @BasketMalien's magical run continues as they book their spot in the #FIBAU19 Basketball World Cup Final, defeating @ffbasketball in the Semi-Final! pic.twitter.com/cMt24EapHh

— FIBA (@FIBA) July 6, 2019