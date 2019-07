Οι «τρικολόρ» παιδεύτηκαν αρκετά κόντρα στον Καναδά, αλλά κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη στο τέλος και πλέον διεκδικούν μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου, που γίνεται στο Ηράκλειο. Για να τα καταφέρουν, όμως, θα πρέπει να ξεπεράσουν το εμπόδιο του Μάλι στους «4», το οποίο έχει εντυπωσιάσει άπαντες με την πορεία του κι αποτελεί την έκπληξη του θεσμού.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Αγιαγί με 25 πόντους, ενώ είχε και 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ακολούθησε ο Νιασέ με 17 πόντους και οι Ντοσού και Ντιμάνς με 11 έκαστος.

Για τον Καναδά, οι Σάμουελ και Λόουσον είχαν από 14 πόντους ο καθένας, ενώ ο Μπεντιακό είχε 10 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-25, 44-47, 61-65, 80-85.

.@ffbasketball advance to the #FIBAU19 Basketball World Cup Semi-Finals, with a gutsy performance to get past @Canbball! pic.twitter.com/xwc01A3Gm6 — FIBA (@FIBA) 5 Ιουλίου 2019