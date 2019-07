Η εθνική των ΗΠΑ είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στη νίκη.

Ο Πέρι ήταν πρώτος σκόρερ με 28 πόντους. Ακολούθησαν οι Ρόμπινσον και Μπαρνς Τζούνιορ με 13 έκαστος και ο Χάλιμπερτον με 10.

Από την άλλη, ο Βέντιστσεβ είχε 24 πόντους, ο Μικαϊλόφσκι 14 και ο Πετένεβ 13.

Τα δεκάλεπτα: 19-10, 51-27, 68-57, 95-80.

. @USABJNT get past@Russiabasket to advance to the #FIBAU19 Basketball World Cup Semi-Finals! pic.twitter.com/wmUGPFaNWD

Vladislav Goldin drops the hammer for @RussiaBasket as they try and stay within striking distance of USA! #FIBAU19

— FIBA (@FIBA) 5 Ιουλίου 2019