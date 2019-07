Οι Λιθουανοί είχαν τον έλεγχο του ματς στο πρώτο δεκάλεπτο (28-20), έφτασαν μέχρι και το +11 (31-20, 12') αλλά οι Σέρβοι επέστρεψαν και η αναμέτρηση ήταν κλειστή σε όλη τη διάρκειά της

Στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, ο Γκιεντράιτις έκανε το 76-74, ο Βένσκους ευστόχησε σε 1/2 βολές (77-74) και με 8 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος, ο Τριφούνοβιτς «εκτέλεσε» για το 77-77. Ο Γκιεντράιτις αστόχησε από τα 6.75 στο φινάλε και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, με ένα μικρό σερί (από 80-81 σε 84-81), η «Λιέτουβα» πήρε το προβάδισμα και το κράτησε μέχρι το τέλος (92-85).

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Γιοκουμπάιτις, που μέτρησε 21 πόντους, ενώ έδωσε και 10 ασίστ. Ο Βένσκους πρόσθεσε 19, ο Μετρίκις 15 και ο Βίλις 11.

Από την άλλη, ο Πετσάρσκι είχε 25 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο Τριφούνοβιτς σημείωσε 16 πόντους, όπως και ο Πετρούσεφ, που πήρε και 15 ριμπάουντ, αλλά έκανε και... 10 λάθη!

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 39-39, 61-60, 77-77 (κ.α.), 92-85 (παρ.).

