Οι Ασιάτες πέτυχαν την πρώτη νίκη τους στο Παγκόσμιο Εφήβων επικρατώντας του Πουέρτο Ρίκο με 99-94.

Ο Χάουεν Γκούο πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση φτάνοντας σε triple double.

O Κινέζος φόργουορντ είχε 34 πόντους, 11 ασίστ και 11 ριμπάουντ ενώ πρόσθεσε και 15 λάθη!

China pick up their first win of the tournament with a 99-94 victory over @fbpur , behind a triple double from Haowen Guo! #FIBAU19

Stats: https://t.co/WvLXllHhQF

Highlights: pic.twitter.com/RJaxTxgmdb

— FIBA (@FIBA) July 2, 2019