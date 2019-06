Μετά τον αγώνα με τις ΗΠΑ, οι Έφηβοι Νεοζηλανδοί έκαναν ξανά το «χάκα» πριν τη Σενεγάλη και τα «Δύο Αοράκια»... σείστηκαν.

Πιστοί στις παραδόσεις τους, οι τυπικά γηπεδούχοι του αγώνα... συστήθηκαν στους αντιπάλους τους, οι οποίοι τους χειροκρότησαν θερμά.

.@BasketballNZ bring out the haka pre-game against @FSBBOFFICIEL ! #FIBAU19 pic.twitter.com/AEsKLHANuI

— FIBA (@FIBA) 30 Ιουνίου 2019