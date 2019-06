Η νίκη έχει ουσία σε αυτά τα τουρνουά, ειδικά στην πρεμιέρα που κρύβει συχνά... παγίδες.

Η Ελλάδα πάντως πρόφερε και θέαμα στη νίκη επί των Φιλιππίνων με 85-69.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές.

Hosts @HellenicBF overcome @officialSBPinc 85-69 to open the #FIBAU19 Basketball World Cup with victory!

