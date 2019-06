Ελλάδα - Φιλιππίνες 85-69: Νευρική αρχή για την Εθνική στο Παγκόσμιο U19 (pics & vids)

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε στην αρχή του αγώνα πίσω στο σκορ, ωστόσο κατάφερε να επανακάμψει και να πάρει μια ζόρικη νίκη (85-69), η οποία θα γίνει μάθημα για τη δύσκολη συνέχεια με Ρωσία και Αργεντινή.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Αρσενόπουλος με 18 πόντους κι ακολούθησε ο Σωτηρίου με 16 και 9 ριμπάουντ. Ο Χατζηδάκης πρόσθεσε 10 πόντους και πήρε 8 ριμπάουντ, ενώ άλλους 10 είχε ο Καράμπελας, που μοίρασε 6 ασίστ.

Από την άλλη, Σότο και Αμπαντιάνο είχαν από 13 πόντους έκαστος, με τον πρώτο να μαζεύει 10 ριμπάουντ και τον δεύτερο 7. Ο Ιλντεφόνσο πρόσθεσε 12 πόντους.

Το ματς

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν μπήκε καθόλου καλά στο παρκέ, καθώς οι Φιλιππίνες βρήκαν το ρυθμό τους, παρά τον αναπάντεχο τραυματισμό του Άριελ Τζον Εντούρ (2'). Οι φιλοξενούμενοι πήγαν τη διαφορά στο +10 (12-22, 7'), μετά από σερί και κράτησαν το προβάδισμα στο δεκάλεπτο (20-27). Οι παίκτες του Καστρίτη παρουσιάστηκαν διαφορετικοί στην δεύτερη περίοδο, παρά την απουσία του Στράτου Βουλγαρόπουλου (ο οποίος τραυματίστηκε, αλλά είναι καλά). Αρσενόπουλος και Σωτηρίου έκαναν σερί 8-0 κι έβαλαν την ομάδα τους μπροστά (28-27, 12'), για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Οι διεθνείς συνέχισαν με αμείωτο ρυθμό (37-29, 15'), αλλά οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν (39-41), με τον Αρσενόπουλο να πετυχαίνει buzzer beater στο ημίχρονο (42-41, 20').

Η τρίτη περίοδος ήταν ένα ντέρμπι, με το σκορ να εναλλάσσεται και την Ελλάδα να κρατά δύσκολα ένα μικρό προβάδισμα (63-57, 30'). Ρογκαβόπουλος και Αρνόκουρος έβαλαν την «γαλανόλευκη» στο +10 (67-57, 32'), οι γηπεδούχοι κράτησαν τη διαφορά (73-62, 36') και τελικώς νίκησαν με την μεγαλύτερη διαφορά (85-69, 40').

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 42-41, 63-57, 85-69.

