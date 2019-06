Μετά από πολλά χρόνια δεν θα απολαύσουμε την Εβίνα Μάλτση στο Eurobasket Γυναικών.

Η FIBA έδειξε πως δεν ξεχνά την τεράστια Ελληνίδα παίκτρια και αναρωτήθηκε με μήνυμα: «Σε ποιον άλλο θα λείψει αυτό το καλοκαίρι η φανταστική Εβίνα Μάλτση».

Μάλιστα το συνδύασε με ένα όμορφο video

Who else will miss @HellenicBF fantastic @evinaki9 this summer ? #EuroBasketWomen pic.twitter.com/DlbgWCvYN6

— #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) 16 Ιουνίου 2019