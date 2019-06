Ζήσης σε Πάρκερ: «Από τα 18 σου ήσουν ξεχωριστός»! (pic)

Ο πάλαι ποτέ στρατιώτης της Εθνικής Ομάδας έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές στα παρκέ τον Γάλλο, ο οποίος ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ.

Ο Ζήσης έγραψε κάτω από την ανακοίνωση του Πάρκερ: «Συγχαρητήρια για την εκπληκτική Hall of Fame καριέρα σου! Ποτέ δεν θα ξεχάσω την πρώτη φορά που σε είδα στο Ευρωπαϊκό U18 του Ζαντάρ το 2000. Μπορούσες να πεις, από όταν ήσουν 18, ότι είσαι ξεχωριστός. Απόλαυσε την σύνταξη».

Congratulations for your amazing HOF career! I’ll never forget when I first saw you in Zadar U18 European Championship in 2000, you could tell since you were 18 you were special. Enjoy your retirement!

