Η FIBA ευχήθηκε στον Διαμαντίδη με το «Βάλ' το αγόρι μου»! (vid)

Πέντε δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει ο ημιτελικός μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στο Eurobasket 2005.

Ο «3D» παίρνει την μπάλα από τα χέρια του Νίκου Ζήση και... μπουμπουνάει ένα από τα πιο ιστορικά τρίποντα του ελληνικού κι ευρωπαϊκού μπάσκετ, για να περάσει η «επίσημη αγαπημένη» στον τελικό, στον οποίο νίκησε την Γερμανία κι ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου!

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης «κλείνει» σήμερα (06/05) τα 39 και η FIBA τού ευχήθηκε με το «Βάλ' το αγόρι μου» σουτ, που ακούστηκε από τα χείλη του Βασίλη Σκουντή στην τότε περιγραφή του αγώνα.

«Χρόνια πολλά, θρύλε»!

6 Μαΐου 2019