Αποθέωσαν την Καλτσίδου οι συμπαίκτριές της! (vid)

Μια συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα έζησε η Στέλλα Καλτσίδου!

Η 35χρονη παίκτρια αποχαιρέτησε την Εθνική Γυναικών κι έζησε την απόλυτη αποθέωση στο κλειστό της Κοζάνης.

Μετά την άνετη επικράτηση επί του Ισραήλ, οι συμπαίκτριές της έκαναν κύκλο γύρω της και την τίμησαν για όσα έχουν περάσει μαζί, με την ίδια να είναι φανερά συγκινημένη!

.@HellenicBF players say goodbye to @hyst9 in their own special way ! #EuroBasketWomen

https://t.co/LebMWKR9jh pic.twitter.com/c46ThFkFIM

— #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) 21 Νοεμβρίου 2018