Καναδάς made by WNBA με ελληνικό «μυαλό»! (pics & vid)

Πριν από ένα χρόνο στην Τσεχία, η Εθνική Γυναικών κατάφερε να κάνει την μία υπέρβαση μετά την άλλη και σιγά σιγά να σκαρφαλώσει στην 4η θέση του Eurobasket!

Επίτευγμα ιστορικό για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά δεν ήταν το μόνο... «Δώρο» ήρθε και η πρόκριση στο World Cup της Τενερίφης (22-30/09), κάτι που συμβαίνει για δεύτερη χρονιά στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, μετά το 2010 και την 11η θέση.

Η Εβίνα Μάλτση, η Στέλλα Καλτσίδου, η Άρτεμις Σπανού και τα υπόλοιπα κορίτσια έκαναν εκείνο το όνειρο που έμοιαζε άπιαστο, πραγματικότητα και πλέον βρίσκονται στην Ισπανία, για να προσφέρουν ξανά μοναδικές στιγμές στο φιλοθεάμων κοινό.

Όχι, η αποστολή δεν είναι εύκολη... Αλλά οι παίκτριες του Κώστα Κεραμιδά είναι βέβαιο πως θα αφήσουν σώμα και ψυχή στο παρκέ, για να γεμίσουν με χαμόγελα τον κόσμο που τις στηρίζει και να κάνουν την χώρα τους περήφανη.

Τα... γλυκά βάσανα αρχίζουν από σήμερα (22/09, 19:30) με πρώτο αντίπαλο τον Καναδά, που βρίσκεται για τέταρτη σερί - και ένατη συνολικά - φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ομάδα που συνδυάζει εμπειρία και φρεσκάδα, με όλες τις παίκτριες της να έχουν περάσει - λίγο ή πολύ - από το WNBA και στον πάγκο έχει την ελληνικής καταγωγής κόουτς, Λίσα Θωμαΐδης.

Πάμε να δούμε το προφίλ των αντιπάλων...

Λίγα λόγια για την Ελληνίδα του πάγκου

Η προπονήτρια της ομάδας, Λίσα Θωμαΐδης κατάγεται από την Ελλάδα, αφού ο πατέρας της, Χρήστος, είναι από το Μεσοχώρι Φλώρινας. Η ίδια γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Καναδά, αλλά είχε βρεθεί για δύο χρόνια στην χώρα μας, αφού στα μέσα της δεκαετίας του '90 έπαιξε στον Απόλλωνα Πτολεμαΐδας. Ένας σοβαρός τραυματισμός, όμως, τότε στο γόνατο έβαλε τέλος στα όνειρα για μια λαμπρή καριέρα και στα 26 της στράφηκε στην προπονητική.

Στον Καναδά θεωρείται μια από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες στο χώρο του μπάσκετ, αν και η ίδια είναι πάντα μετριόφρων και δεν της αρέσει να καυχιέται. Από το 2002 ως το 2013 ήταν βοηθός στην εθνική κι έπειτα ανάλαβε χρέη head coach.

Το 2013 κατέκτησε το ασημένιο στο FIBA Americas Championship for Women και την επόμενη χρονιά η ομάδα της τερμάτισε στην 5η θέση στην ίδια διοργάνωση. Το 2015 πανηγύρισε το χρυσό στους Παναμερικανικούς Αγώνες, ενώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 οι παίκτριές της τερμάτισαν στην 6η θέση. Πρόσφατη επιτυχία το χρυσό στο FIBA Women's AmeriCup.

Το ρόστερ

Η παίκτρια του Καναδά που κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι η Κία Νερς (1.82, γκαρντ, φωτο), η οποία έγραψε τα πρώτα της χιλιόμετρα φέτος στο WNBA με τις New York Liberty (9.1π., 2.4ρ.). Μόλις στα 22 της χρόνια, αρκετοί είναι εκείνη που την θεωρούν... βετεράνο. Με το εθνόσημο έχει δύο χρυσά κι ένα ασημένιο μετάλλιο σε Αμερικανικούς Αγώνες (2013, 2015, 2017) και ένα χρυσό σε Παναμερικανικούς (2015). Η Ένωση Προπονητριών την ανέδειξε «Καλύτερη Αμυντικό της Χρονιάς» στο NCAA για το 2018.

