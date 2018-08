Στο ξεκίνημα του προημιτελικού κόντρα στους Ισπανούς ο Βασίλης Τόλιας έκλεψε τη μπάλα και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό.

Η FIBA παρομοίασε το εκρηκτικό ξεκίνημα της Εθνικής Παίδων με τους Σπαρτιάτες.

.@HellenicBF have come out from the locker room like Spartan Warriors ! #FIBAU16Europe

https://t.co/67KyPKFfyo pic.twitter.com/e2s6TLuHH4

— FIBA (@FIBA) 15 Αυγούστου 2018