Με φανέλα του Κωστόπουλου οι Παίδες στον Εθνικό Ύμνο! (vid)

Η ελληνική ομάδα διεκδικεί κόντρα στην Εσθονία την πρόκρισή της στις οκτώ καλύτερες ομάδες του EuroBasket U16 που διεξάγεται στο Νόβι Σαντ χωρίς τον Αναστάση Κωστόπουλο, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με την Τουρκία και τέθηκε off.

Πριν από το σημερινό (14/8) τζάμπολ, λοιπόν, οι παίκτες του Κώστα Παπαδόπουλου φόρεσαν μπλούζες με το όνομά του και τον αριθμό «8»!

.@HellenicBF showing support to their Captain ahead of their Round of 16 clash! #FIBAU16Europe pic.twitter.com/VLrMiEUcnD

— FIBA (@FIBA) 14 Αυγούστου 2018