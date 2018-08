Παιδιά... μάλαμα, με «θρύλους» πατέρες! (pics & vids)

Όχι, μην μπερδεύεστε. Δεν μιλάμε για τους πάλαι ποτέ μπασκετμπολίστες και την... επιστροφή τους στο παρκέ, αλλά για τους γιους τους!

Οι μεγάλοι, έχοντας αποσυρθεί πια, κάθονται διακριτικά στο «SPC Vojvodina» και παρακολουθούν τις προσπάθειες των παιδιών τους, τα οποία ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ16.

Το gazzetta.gr κάνει ένα αφιέρωμα στα... μήλα, που έπεσαν κάτω από την μηλιά!

ΙΒΑΝ ΠΕΡΑΣΟΒΙΤΣ

Γιος του καταξιωμένου παίκτη και προπονητή Βέλιμιρ Περάσοβιτς.

Ο Ιβάν δεν είναι γκαρντ, όπως ήταν ο πατέρας του, αλλά φόργουορντ, έχει ύψος 2.00 μέτρα και είναι παίκτης της Σπλιτ.

Πρόκειται για τον 16χρονο που έχει τραβήξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο Eurobasket U16, αφού είναι πρώτος σκόρερ της Κροατίας και τρίτος του τουρνουά (19.7 πόντοι), ενώ είναι δεύτερος σε αξιολόγηση στη διοργάνωση (21.7 βαθμοί).

5 minutes of work, 12 points for Ivan Perasovic (while all other players in the game combined for 10). #FIBAU16Europe @CbfHks https://t.co/VFIGaDtJET pic.twitter.com/RMaxobbE0t — FIBA (@FIBA) 12 Αυγούστου 2018

Ο Ιβάν μάλιστα είναι και δεύτερος σε ριμπάουντ για την «Χρβάτσκα» (7.0), τέταρτος σε ασίστ (1.7), δεύτερος σε τάπες (1.7), ενώ έχει πατήσει παρκέ περισσότερα λεπτά από τους συμπαίκτες του (32.2).

«Είναι ανεκτίμητο να έχω κάποιον από το τοπ επίπεδο να μου δίνει συμβουλές», είπε ο γεννηθείς στις 23/04/2002 για τον πρώην προπονητή των Μπασκόνια, Εφές, Βαλένθια κι εθνικής Κροατίας, μεταξύ άλλων.

Ο Ιβάν μάλιστα έχει το ίδιο στυλ παιχνιδιού με τον πατέρα του, κι ας μην τον πρόλαβε ποτέ στα παρκέ. «Είχε μόλις αποσυρθεί όταν γεννήθηκα, οπότε δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να τον δω. Όμως, έχω δει πολλά βίντεο και τον έχω ρωτήσει πάρα πολλά και προσπαθώ να μάθω τα πάντα», ανέφερε στην επίσημη ιστοσελίδα της FIBA.

The best photo you'll see all day long. #FIBAU16Europe pic.twitter.com/VIkBv5u0RJ — Igor Curkovic (@IgorCurkovic) 10 Αυγούστου 2018

ΡΟΚΟ ΠΡΚΑΤΣΙΝ

Στο 2-1 που έκανε η Κροατία στους ομίλους (αντιμετωπίζει την Ιταλία στους «16»), ο Περάσοβιτς δεν ήταν μόνος, αφού... σύμμαχο είχε και τον Ρόκο Πρκάτσιν.

Γιος του πάλαι ποτέ σέντερ Νίκολα Πρκάτσιν, που το 2008 πέρασε από τον Παναθηναϊκό, υπήρξε αρχηγός, αλλά και βοηθός προπονητή στην εθνική Κροατίας και πλέον... απολαμβάνει το ψάρεμα και το πόλο.

Ο 16χρονος φόργουορντ της Τσιμπόνα είναι δεύτερος σε λεπτά συμμετοχής για την Κροατία (31.8), πρώτος ριμπάουντερ (8.0), πρώτος σε ασίστ (4.3, μαζί με τον Παπόντζα), τρίτος σε πόντους (15.0) και δεύτερος σε ranking (17.3 βαθμοί).

«Έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Πρκάτσιν για τους πατεράδες μας και γελάμε», υποστήριξε ο Περάσοβιτς τζούνιορ.

Ο Ρόκο έχει διαφορετικό στυλ από τον Νίκολα. Ο πρεσβύτερος Πρκάτσιν ήταν αριστερόχειρας, κυρίαρχος κάτω από την ρακέτα και ήταν γνωστός για το πικ εν ρολ του, ενώ ο... μπόμπιρας είναι δεξιόχειρας, τρομερά αθλητικός και κάνει απίστευτα καρφώματα.

«Παρόλα αυτά, υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ μας», είπε ο Ρόκο. «Όσον αφορά την προσωπικότητα στο παρκέ, τον χαρακτήρα. Τον θυμάμαι να παίζει όταν ήμουν πιο μικρός, αλλά ήταν στο τέλος της καριέρας του. Έχω δει όλα τα βίντεο, οπότε ξέρω τα πάντα από την εποχή που έπαιζε».

ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΑΣ ΜΑΡΤΣΟΥΛΙΟΝΙΣ

Η Λιθουανία είναι η πιο επιβλητική ομάδα του τουρνουά του Νόβι Σαντ (3-0 στους ομίλους, με Ολλανδία στους «16») και στις τάξεις της βρίσκεται ο Αουγκούστας Μαρτσουλιόνις.

Και ο πρώην ΝΒΑer (Ουόριορς, Σούπερ Σόνικς, Κινγκς, Νάγκετς) και γκαρντ της Σατίμπα έχει πολλούς λόγους να καμαρώνει, όταν λένε πως ο 16χρονος γιος του επιδεικνύει «μυαλό 20χρονου» στο παρκέ.

.@musukrepsinis putting on an assist clinic - they've got 26 dimes with 6:00 still to play, and Augustas Marciulionis leads the distribution with 7 passes. #FIBAU16Europe https://t.co/VFIGaDtJET pic.twitter.com/SbNMN8fNoi — FIBA (@FIBA) 12 Αυγούστου 2018

Άλλωστε, οι 6.0 ασίστ κατά μέσο όρο που έχει στην ευρωπαϊκή διοργάνωση (2ος) το αποδεικνύουν περίτρανα.

Από εκεί και πέρα, ο ύψους 1.99μ φόργουορντ είναι τρίτος σε λεπτά για την «Λιέτουβα» (18.4), πρώτος σε κλεψίματα (2.0) κι έχει 4.0 πόντους και 1.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

«Ο πατέρας μου πάντα μου έλεγε “Παίξε με αυτοπεποίθηση κι αυτό είναι. Όλα θα πάνε καλά”. Μού δίνει πολλές συμβουλές.. Ξέρω πολλά για την καριέρα του, ειδικά όταν ήταν στις ΗΠΑ», ανέφερε ο Μαρτσουλιόνις τζούνιορ. «Ίσως να έχω πάνω μου ένα μικρό φορτίο, αλλά θέλω να το κάνω με τον δικό μου τρόπο», συμπλήρωσε στις δηλώσεις του στο site της FIBA.

Ο Σαρούνας ήταν ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους που πήγε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου κι είχε κατακτήσει πολλά μετάλλια με την Λιθουανία (χρυσό στους Ολυμπιακούς 1998, ασημένιο στα Eurobasket 1987, 1995 και χάλκινο στο Eurobasket 1989 και Ολυμπιακούς 1992 και 1996). Κάτι ανάλογο ευελπιστεί να πετύχει στο μέλλον - και γιατί όχι και τώρα - ο Αουγκούστας.

ΛΟΥΚΑ ΤΑΡΛΑΤΣ

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν πρεσβευτής του ΝΒΑ στην Ευρώπη, Ντράγκαν Τάρλατς, είναι ακόμα ένας περήφανος πατέρας που... ζητοκραυγάζει περήφανα για τον γιο του από τις κερκίδες του «SPC Vojvodina».

Ο Λούκα έχει βοηθήσει σημαντικά τη Σερβία στο 2-1 των ομίλων και είναι έτοιμος για να βρει τη Σλοβενία στους «16».

Ο 16χρονος φόργουορντ της Σάβα (20/11/2002, 1.98μ) έχει μια γεμάτη παρουσία στην διοργάνωση, αφού έχει κατά μέσο όρο 6.3 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1.0 τάπες σε 15.8 λεπτά συμμετοχής.

ΕΦΕ ΣΑΡΙΤΣΑ

Τις προάλλες ο προπονητής της εθνικής ανδρών της Τουρκίας, Ουφούκ Σαρίτσα, εθεάθη να παρακολουθεί τον αγώνα με την Ελλάδα.

Ο λόγος δεν ήταν άλλος από τον γιο του, Έφε (στη φωτογραφία με το Νο.6), ο οποίος φοράει επίσης το εθνόσημο.

Ωστόσο, ο 15χρονος γκαρντ, που ανήκει στην Νταρουσάφακα, δεν έχει πάρει πολύ τις ευκαιρίες του από τον κόουτς Γκιουνέι, αφού είναι τελευταίος σε λεπτά συμμετοχής (7.8) κι έχει 1.0 πόντους και 0.3 ασίστ κατά μέσο όρο. Το μέλλον πάντως ανήκει σίγουρα και στον νεαρό, που έχει γεννηθεί στις 11/11/2002 κι έχει ύψος 1.90.

Η Τουρκία έκανε το 2-1 στους ομίλους και θα συναντήσει την Γεωργία στους «16».

ΕΛΛΑΔΑ

Έχουν όλες οι άλλες ομάδες... θρυλικούς σπόρους, και δεν θα είχε η δική μας; Κι όχι έναν, ούτε δύο, αλλά τρεις!

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης είναι γιος του πάλαι ποτέ παίκτη Σωτήρη Νικολαΐδη, ο οποίος είχε στεφθεί Κυπελλούχος Ελλάδας το 1999 με τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε το Σαπόρτα με το Μαρούσι το 2001, ενώ είχε αγωνιστεί σε Ηρακλή, ΑΕΚ και Ρέθυμνο.

Ο Αλέξανδρος είναι παίκτης των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και σε λίγες ημέρες θα «κλείσει» τα 16 (21/08/2002).

Ο ύψους 1.86μ γκαρντ έχει μια ολοκληρωμένη παρουσία στο 2-1 της Εθνικής Παίδων στους Ομίλους, αφού έχει κατά μέσο όρο 9.7 πόντους, 5.0 ριμπάουντ, 2.0 ασίστ και 2.7 κλεψίματα σε 16.8 λεπτά συμμετοχής.

Συμπαίκτης του Νικολαϊδη είναι ο Βασίλης Τόλιας, γιος του παλαίμαχου φόργουορντ, Νίκου Τόλια, που αγωνίστηκε σε Παναθηναϊκό, Παγκράτι, Έσπερο και Κολοσσό.

Ο γεννηθείς στις 30/10/2002 έχει πάρει το σουτ του πατέρα του, ενώ είναι και καλός χειριστής της μπάλας. Μάλιστα, έχει προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ο οποίος θα τον πάρει από τις Ακαδημίες του Πανιωνίου και θα τον βάλει στις τάξεις του.

Ο 15χρονος φόργουορντ (1.98) έχει κατά μέσο όρο 2.0 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 1.0 κλεψίματα σε 14.4 λεπτά.

Αυτός που ολοκληρώνει το... παζλ είναι ο Αντώνης Φιλίππου, που δεν είναι άλλος από τον γιο του «χρυσού» παίκτη του '87, Νίκου Φιλίππου.

Ο 16χρονος φόργουορντ του Ολυμπιακού είναι ο δεύτερος ριμπάουντερ για την «γαλανόλευκη» (5.3), αλλά δεν έχει καταφέρει να εκδηλώσει το επιθετικό του ταλέντο (1.0π.) στα 12.2 λεπτά που έχει αγωνιστεί κατά μέσο όρο.

Όλοι τους έχουν βοηθήσει σημαντικά την Ελλάδα και αναμένουμε να δούμε τι θα κάνουν τόσο στο ματς των «16» με την Εσθονία, όσο στην συνέχεια του τουρνουά και φυσικά στο μέλλον!