Εκλεκτές παρουσίες στο Eurobasket Παίδων που διεξάγεται στο Νόβι Σαντ και παίρνει μέρος η Εθνική Παίδων της Ελλάδας (νίκησε στην πρεμιέρα τη Γερμανία).

Οι Βέλιμιρ Περάσοβιτς, Βλάντιμιρ Στίματς και Ουφούκ Σαρίτσα παρακολουθούν αγώνες της διοργάνωσης, θέλοντας να πάρουν μια γεύση από τα ταλέντα του μέλλοντος.

These guys might be too old for #FIBAU16Europe but let's just give them a ball in the stands! pic.twitter.com/xRrrwrRK94

— FIBA (@FIBA) 10 Αυγούστου 2018