Μετά από 45 λεπτά η Ελλάδα νίκησε τη Γερμανία στην πρεμιέρα του Eurobasket U 16 χάρη σε τρίποντο που σκόραρε ο Αναστάσιος Κωστόπουλος 12'' πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

Δείτε το νικητήριο καλάθι της Ελλάδας.

What a game to start the tournament! #FIBAU16Europe

https://t.co/VFIGaDtJET pic.twitter.com/afcd6iiaiq

— FIBA (@FIBA) 10 Αυγούστου 2018