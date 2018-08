Πρεμιέρα με νίκη στην παράταση η Εθνική Παίδων! (vid)

Με το... δεξί ξεκίνησε η Εθνική Παίδων στο Eurobasket U16.

Η Ελλάδα κατάφερε να επικρατήσει με 69-68 της Γερμανίας στην παράταση σε ένα ματς, πραγματικό... θρίλερ.

Ο Κωστόπουλος έβαλε καθοριστικό τρίποντο, γράφοντας το 69-68, 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Για την Εθνική μας ο Καλόγηρος έκανε εκπληκτική εμφάνιση με 21 πόντους και 19 ριμπάουντ (10 επιθετικά).

Αύριο (11/08, 14:45) η Ελλάδα θα παίξει με την Τουρκία για να κάνει το 2/2 στον τρίτο όμιλο.

Τα δεκάλεπτα: 14-8, 32-22, 44-38, 60-60, 68-69 (παρ.).

Δείτε το τρίποντο του Κωστόπουλου

What a game to start the tournament! #FIBAU16Europe

https://t.co/VFIGaDtJET pic.twitter.com/afcd6iiaiq

— FIBA (@FIBA) 10 Αυγούστου 2018