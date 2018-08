Οι Σέρβοι πανηγύρισαν με τους Μαυροβούνιους (pic)

Ο Μάρκο Πετσάρκι αναδείχτηκε MVP και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα του EuroBasket U18 που διεξήχθη στην στην Arena Riga, εκεί όπου η Σερβία αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στους Έφηβους ενώπιον του Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Μάλιστα οι Σέρβοι κατευθύνθηκαν στο σημείο που βρίσκονταν οι Μαυροβούνιοι για να πανηγυρίσουν μαζί, έχοντας προηγουμένως τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια του τελικού!

Serbian players ran to the participant stand to celebrate #FIBAU18Europe gold with Montenegro, who cheered them on throughout the game. pic.twitter.com/7DlgH11EIw

