Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κορασίδων και στον μικρό τελικό μεταξύ Ουγγαρίας και Αυστραλίας, μπήκε τρίποντο από τα 10 μέτρα περίπου.

Η νεραή Ουγγαρέζα Μπάρμπαρα Ανγκιάλ ανάγκασε όλο τον κόσμο που είδε τη φάση να μνημονεύσει τον Στεφ Κάρι.

Barbara Angyal got some @StephenCurry30 in her game for sure!

Latest updates: https://t.co/OMg1UdYe2r #FIBAU17 game, @Kosarsport pic.twitter.com/SvKL2KZEbC

— FIBA (@FIBA) 29 Ιουλίου 2018