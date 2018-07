Εντυπωσιακή φάση σε άμυνα κι επίθεση από τους πιτσιρικάδες της Βοσνίας (vid)

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των Εφήβων και στην αναμέτρηση της Ουκρανίας κόντρα στους Βόσνιους «βγήκε» μία εντυπωσιακή φάση.

Οι Ουκρανοί βρήκαν αιφνιδιασμό, αλλά το κάρφωμα απετράπη λόγω ενός κοψίματος και στη συνέχεια αναπτύχθηκε ιδανικά και ο αιφνιδιασμός της Βοσνίας.

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Δείτε τη φάση...

One for all and all for one! #FIBAU18Europe @BFBiH

https://t.co/mFk0a1f3oM pic.twitter.com/4S0ZV28y2l

— FIBA (@FIBA) 29 Ιουλίου 2018