Ο νεαρός σέντερ ακολούθησε τη φάση και πιο συγκεκριμένα το drive του Μωραΐτη, ο οποίος αστόχησε στο layup!

Κανένα πρόβλημα για τον Χρηστίδη, ο οποίος με ένα εντυπωσιακό φόλοου κάρφωμα έστειλε την διαφορά στο +11 (58-47) για την Εθνική μας.

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση

Christidis letting it all out on the !!! #FIBAU20Europe @HellenicBF



https://t.co/8RT8k0qQ4N pic.twitter.com/XTQVkTxsCm

— FIBA (@FIBA) 22 Ιουλίου 2018