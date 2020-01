Ρεκόρ συμμετοχής στην ψηφοφορία του 24ου EKO All Star Game!

Το EKO All Star Game επιστρέφει ύστερα από 10 χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο κλειστό «Δύο Αοράκια», το διήμερο 8 και 9 Φεβρουαρίου 2020 με αρκετές καινοτομίες προκειμένου να προσφέρει ακόμη περισσότερο και πιο εντυπωσιακό θέαμα στους φίλους του μπάσκετ!

Και ήδη η ανταπόκριση του φίλαθλου κοινού είναι πολύ μεγάλη! Στο πρώτο τριήμερο της ψηφοφορίας από το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (10/1) έως το μεσημέρι της Δευτέρας (13/1) στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που διεξάγεται μέσω του www.esake.gr έχουν καταχωρηθεί 4.446 ψήφοι. Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν καταχωρηθεί 3.402 ψήφοι, ενώ το 2018 είχαν καταγραφεί 5.218 ψήφοι τις πρώτες οκτώ ημέρες της ψηφοφορίας!

Η ψηφοφορία συνεχίζεται και κάθε φίλαθλος έχει την δυνατότητα να ψηφίσει μια φορά την μέρα όχι μόνο μέσω του www.esake.gr/Allstar όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά και του Facebook γράφοντας τα ονόματα και τα επώνυμα των αγαπημένων παικτών του δίπλα στο hashtag #AllStarGameGrVote κάτω από το post της έναρξης της ψηφοφορίας και του Instagram, επίσης, γράφοντας τα ονόματα και τα επώνυμα των αγαπημένων παικτών του δίπλα στο hashtag #AllStarGameGrVote κάτω από τα σχετικά post με το EKO All Star Game.

Κάθε φίλαθλος έχει την δυνατότητα να ψηφίσει μια φορά την ημέρα 5 Έλληνες και 5 Ξένους αθλητές, ανάμεσα στους παίκτες της EKO Basket League και δύο προπονητές.

Από την ψηφοφορία του κοινού θα αναδειχθούν οι επτά από τους δώδεκα παίκτες των δύο αντιπάλων ομάδων και οι τέσσερις προπονητές που θα καθοδηγήσουν τις ομάδες. Οι υπόλοιποι πέντε παίκτες για κάθε ομάδα θα επιλεγούν από την ψηφοφορία των 14 προπονητών της EKO Basket League.

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιανουαρίου.

Η δεύτερη σημαντική καινοτομία του 24ου EKO All Star Game, είναι ότι οι ομάδες δεν θα χωριστούν σε Έλληνες και Ξένους, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Οι δύο πρώτοι παίκτες της ψηφοφορίας του κοινού, θα διαλέξουν σε ειδική εκδήλωση – που θα μεταδοθεί live - τις ομάδες, στις οποίες θα είναι αρχηγοί. Οι δύο αρχηγοί θα επιλέξουν ανάμεσα στους υπόλοιπους 22 Έλληνες και Ξένους αθλητές, που θα προκύψουν από την ψηφοφορία του κοινού και των προπονητών της EKO Basket League, χωρίς περιορισμό προέλευσης!

Έτσι κάθε ομάδα θα έχει στο ρόστερ της Έλληνες και Ξένους αθλητές, που θα έχουν επιλεγεί από τον αρχηγό της! Σκοπός της δεύτερης σημαντικής καινοτομίας είναι οι ομάδες και οι αθλητές να έχουν έξτρα κίνητρο για να προσφέρουν ακόμη περισσότερο θέαμα στον κεντρικό αγώνα του EKO All Star Game!

Οι φίλες και οι φίλοι που θα πάρουν μέρος στην ψηφοφορία, εκτός από την δυνατότητα να διαμορφώσουν τις All Star ομάδες, θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στην κλήρωση με δώρα:

* Ένας τυχερός θα κερδίσει μια δωρεάν διαμονή και προσκλήσεις για δύο άτομα για το διήμερο του ΕΚΟ All Star Game.

* Ένας τυχερός θα κερδίσει μια υπογεγραμμένη από τους αθλητές εμφάνιση του ΕΚΟ All Star Game.

* Δύο τυχεροί από μια μπάλα του ΕΚΟ All Star Game υπογεγραμμένη από τους αθλητές των δύο ομάδων.

Το πρόγραμμα και ο τρόπος διάθεσης των εισιτηρίων του 24ου EKO All Star Game θα ανακοινωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες».