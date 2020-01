Τα συλλυπητήρια του Χάινς, των βετεράνων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ για τον Αντώνη Νταή

Η ανακοίνωση των βετεράνων του Ολυμπιακού αναφέρει: «Ο αδόκητος θάνατος του Αντώνη Νταή, σε ηλικία 56 ετών, βύθισε στη θλίψη, τα μέλη του Συλλόγου Βετεράνων Καλαθοσφαίρισης Ολυμπιακού Πειραιώς. Χάσαμε έναν φίλο, έναν σπουδαίο άνθρωπο, άοκνο εργάτη του Ολυμπιακού επί τρεις δεκαετίες, με ακέραιο χαρακτήρα. Οι περισσότεροι από εμάς είχαμε συνεργαστεί με τον Αντώνη Νταή και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους μας.

Ο Ολυμπιακός υπήρξε η οικογένειά του, η μεγαλύτερη αγάπη του και του αφιέρωσε τη ζωή του. Του άρεσε να μένει πάντα πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και να προσφέρει όπου χρειαζόταν κάθε φορά, ως βοηθός διευθυντής του αγωνιστικού τμήματος.

Ως Σύλλογος Βετεράνων Καλαθοσφαίρισης Ολυμπιακού Πειραιώς εκφράζουμε στην οικογένεια του τα θερμότερα και πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Καλό ταξίδι φίλε μας Αντώνη».

