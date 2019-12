Ποιος είναι ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας της δεκαετίας; (poll)

Η αθλητική ιστορία συνήθως γράφεται με τα ρεκόρ και τις κατακτήσεις, όμως κάποιες φορές υπάρχουν κι άλλες στιγμές που αξίζει να φυλάξεις. Είτε οδήγησαν σε θρίαμβο, είτε σε πανωλεθρία, είτε σε τίποτα απολύτως. Επειδή, ακριβώς το μπάσκετ παραείναι όμορφο για να μένει μόνο μια γραμμή στατιστικών ή ένα τελικό σκορ…

Το 2019, λοιπόν μάς αποχαιρετά και το gazzetta.gr δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες του να ψηφίσουν τον κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα της δεκαετίας, παρουσιάζοντας μια λίστα 10 παικτών που ξεχώρισαν την περίοδο 2010-19 στα παρκέ της Ευρώπης και του ΝΒΑ.

Παίκτες που κατέκτησαν κορυφές, παίκτες με δεκάδες ατομικές και συλλογικές διακρίσεις, που βρέθηκαν – βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, που είδαν τις φανέλες τους να αποσύρονται και που συνεχίζουν να γράφουν ιστορία.

Ποιος είναι, λοιπόν ο κορυφαίος της δεκαετίας 2010-19;

Γιάννης Αντετοκούνμπο

ΝΒΑ MVP (2019)

3x ΝΒΑ All-Star Game (2017-19)

All-NBA First Team (2019)

2x All-NBA Second Team (2017, 2018)

NBA All-Defensive First Team (2019)

NBA All-Defensive Second Team (2017)

NBA Most Improved Player (2017)

NBA All-Rookie Second Team (2014)

Βασίλης Σπανούλης

2 EuroLeague (2012, 2013)

EuroLeague MVP (2013)

2× EuroLeague Final 4 MVP (2009, 2012, 2013)

Πρώτος σκόρερ σε τελικό EuroLeague (2013)

3× All-EuroLeague First Team (2012, 2013, 2015)

3× All-EuroLeague Second Team (2011, 2014, 2018)

1 Διηπειρωτικό (2013)

FIBA Intercontinental Cup MVP (2013)

2× All-Europe Player of the Year (2012, 2013)

4 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2010, 2012, 2015, 2016)

1 Κύπελλο Ελλάδας (2011)

2× MVP της Α1 (2012, 2016)

3× MVP των τελικών της Α1 (2012, 2015, 2016)

3x Πρώτος στις ασίστ στην Α1 (2012, 2013, 2015)

Πρώτος σκόρερ στον τελικό Κυπέλλου (2018)

Δημήτρης Διαμαντίδης

1 EuroLeague (2011)

EuroLeague MVP (2011)

EuroLeague Final 4 MVP (2011)

3x All-EuroLeague First Team (2011-13)

Καλύτερος Αμυντικός στην EuroLeague (2011)

Πρώτος στις ασίστ στην EuroLeague (2014)

EuroLeague Basketball Legend (2016)

4 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2010, 2011, 2013, 2014)

5 Κύπελλα Ελλάδας (2012-16)

2x MVP της Α1 (2011, 2014)

2x MVP των τελικών της Α1 (2011, 2014)

MVP στον τελικό Κυπέλλου (2016)

Καλύτερος Αμυντικός στην Α1 (2011)

Ο Παναθηναϊκός απέσυρε τη φανέλα με το νούμερο 13 το 2016

Νικ Καλάθης

1 EuroLeague (2011)

2× All-EuroLeague First Team (2018, 2019)

1 EuroCup (2013)

EuroCup MVP (2013)

All-EuroCup First Team (2013)

5 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2010, 2011, 2017–2019)

4 Κύπελλα Ελλάδας (2012, 2016, 2017, 2019)

3× MVP της Α1 (2017–2019)

MVP στον τελικό Κυπέλλου (2019)

3× Καλύτερος αμυντικός στην Α1 (2016–2018)

Πιο Βελτιωμένος Παίκτης στην Α1 (2011)

Γιώργος Πρίντεζης

2 EuroLeague (2012, 2013)

All-EuroLeague First Team (2017)

3 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2012, 2015, 2016)

1 Κύπελλο Ελλάδας (2011)

Πιο Βελτιωμένος Παίκτης στην Α1 (2012)

1 Διηπειρωτικό (2013)

Aντώνης Φώτσης

1 EuroLeague (2011)

4 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2010, 2011, 2014, 2017)

4 Κύπελλα Ελλάδας (2014–2017)

Κώστας Τσαρτσαρής

1 EuroLeague (2011)

3 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2010, 2011, 2013)

2 Κύπελλα Ελλάδας (2012, 2013)

Κώστας Σλούκας

3 EuroLeague (2012, 2013, 2017)

All-EuroLeague First Team (2019)

1 Διηπειρωτικό (2013)

3 Πρωταθλήματα Τουρκίας (2016–2018)

2 Κύπελλα Τουρκίας (2016, 2019)

2 President's Cup Τουρκίας (2016, 2017)

2 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2012, 2015)

1 Κύπελλο Ελλάδας (2010)

Νίκος Ζήσης

3 Πρωταθλήματα Ιταλίας (2010-12)

3 Κύπελλα Ιταλίας (2010-12)

3 ιταλικά Supercup (2010-12)

2 Πρωταθλήματα Γερμανίας (2016, 2017)

2 Κύπελλα Γερμανίας (2017, 2019)

MVP στον τελικό Κυπέλλου Γερμανίας (2019)

1 γερμανικό Supercup (2015)

1 Κύπελλο Ρωσίας (2014)

Η Μπάμπεργκ απέσυρε τη φανέλα του με το νούμερο 6 το 2019

Γιάννης Μπουρούσης

1 EuroLeague (2015)

1 All-EuroLeague First Team (2016)

1 Πρωτάθλημα Ισπανίας (2015)

2 Κύπελλα Ισπανίας (2014, 2015)

2 ισπανικά Supercup (2013, 2014)

MVP στο ισπανικό Πρωτάθλημα (2016)

Μέλος της καλύτερης πεντάδας στην Ισπανία (2016)

1 Πρωτάθλημα Ελλάδας (2017)

3 Κύπελλα Ελλάδας (2010, 2011, 2017)