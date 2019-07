Μυθική ανακοίνωση από Εστία Μεγαρίδας για... μπύρες και ευχαριστίες στον Πεδουλάκη! (pic)

Συγκεκριμένα έκανε ειδική αναφορά στον... Αργύρη Πεδουλάκη αναφέροντας ότι «ευτυχώς -για εμάς- έφυγε ο Πεδουλάκης από το Περιστέρι για τον ΠΑΟ & δεν ανανεώθηκε η όψιον της επόμενης διετίας από το Περιστέρι» ενώ κατέληγε με ένα υστερόγραφο: «Συνηθίζεται να βγαίνουν φωτό όταν οι αθλητές υπογράφουν τα συμβόλαιά τους. Εμείς εδώ τους βάλαμε να υπογράψουν ομαδικά πάνω στις μπύρες!»

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση:

«Γιάσερ Σάλεχ στην τελευταία στάση, το «τρένο» στον αυτόματο & «Καλό Καλοκαίρι»…

Ο γεννηθείς 30/9/1998 21χρονος, ύψους 1,97 guard Γιάσερ Σάλεχ είναι τελικά ο εκλεκτός του Μάνταλου για την τελευταία θέση στην περιφέρεια της ομάδας μας. Ο Γιάσερ ξεκίνησε την καριέρα του στον Ίκαρο Καλλιθέας με διακρίσεις στις ομάδες τόσο των Παίδων όσο & των Εφήβων. Την σεζόν 2017-18 φόρεσε την φανέλα του ΑΣ Παπάγου, αγωνιζόμενος στο πρωτάθλημα της Α2 & κατέγραψε 30 συμμετοχές με τους «στρατηγούς» έχοντας κατά μέσο όρο 5,5 πόντους και 2,9 ριμπάουντ σε 17,7 αγωνιστικά λεπτά. Μάλιστα εκείνη τη σεζόν βρέθηκε στο… κατώφλι της Εθνικής ομάδας των Νέων, καθώς συμπεριλήφθηκε στην προεπιλογή ενόψει του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Πέρσι μεταγράφηκε στον Γυμναστικό Σύλλογο Περιστερίου υπογράφοντας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και τον πρώτο χρόνο (2018-19) παραχωρήθηκε με την μορφή δανεισμού στην Δάφνη Δαφνίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΓΣΠ με την ομάδα του Χαϊδαρίου, με την οποία αγωνίστηκε στο Πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής & κατέκτησε την άνοδο στην Α2 όντας από τα βασικά γρανάζια της ομάδας & βασικός συντελεστής της επιτυχίας. Ευτυχώς -για εμάς- έφυγε ο Πεδουλάκης από το Περιστέρι για τον ΠΑΟ & δεν ανανεώθηκε η όψιον της επόμενης διετίας από το Περιστέρι. Ο Γιάσερ αποτελούσε διακαή πόθο του coach εδώ & 3 χρόνια & μόλις βρήκε την ευκαιρία κινήθηκε αστραπιαία & τον έκλεισε. Είχαμε γράψει για τον Ψαρόπουλο ότι είναι, αν όχι ο ποιοτικότερος guard της περσινής Β’, ένας από τους ποιοτικότερους. Το ίδιο ακριβώς σχόλιο μπορεί εύκολα να γίνει & για τον Σάλεχ.

Καλωσήρθες Γιάσερ!

Με την τελευταία αυτή προσθήκη ολοκληρώθηκε το ρόστερ της φετινής ΝΕΜ στέλνοντας τους ανθρώπους της ομάδας για μπάνια. Με γεμάτο οπλοστάσιο, με μ/ό ηλικίας κάτω των 25 ετών & με ελπίδες για μια καλή πορεία για 1η φορά στην ιστορία του Συλλόγου μας στην Β’ Εθνική (θεωρείται δεδομένο) το ραντεβού δίνεται για τις 19 Αυγούστου, ημέρα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας.

«Καλό Καλοκαίρι»…

ΥΓ: Συνηθίζεται να βγαίνουν φωτό όταν οι αθλητές υπογράφουν τα συμβόλαιά τους.

Εμείς εδώ τους βάλαμε να υπογράψουν ομαδικά πάνω στις μπύρες...

Για να μην ξεχάσουν ποτέ ότι...

Above all, the Team!»