Ο Νιγηριανός σέντερ των Μπεϊζίνγκ Ντακς όπου προπονητής είναι ο Γιάννης Χριστόπουλος, έριξε γέφυρες επιστροφής στην Τουρκία στο άμεσο μέλλον.

Με χαρακτηριστικό tweet ανέφερε: «Αποθεώνω τους Τούρκους φιλάθλους οι οποίοι συνεχίζουν να με στηρίζουν. Οχι φέτος, αλλά μάλλον, λέω πάλι μάλλον, στο μέλλον...»

S/O my Turkish fans for still rocking with me!!

Not this year but maybe just maybe in the future...



— Ekpe Udoh (@EkpeUdoh) January 7, 2020