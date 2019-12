Ο Γιαμπουσέλε θα πληρώσει 1.400$ γιατί δεν κοίταξε τη σημαία της Κίνας (vid)

Ο σέντερ των Monkey Kings του Πεκίνου τιμωρήθηκε με 1,420 δολάρια πρόστιμο.

Ο Γιαμπουσέλε όταν ακουγόταν ο εθνικός ύμνος της Κίνας δεν κοίταζε τη σημαία της χώρας κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Η ομοσπονδία της Κίνας τον τιμώρησε με 10.000 γιουάν (1.420 δολάρια).

Former-#Celtics player Guerschon Yabusele fined 10,000 yuan ($1,422) by #CBA league after he failed to look at China's national flag during the pre-game playing of China's national Anthem. https://t.co/Ue6MQsoSpp pic.twitter.com/szxS07NUX2

— Global Times (@globaltimesnews) December 8, 2019