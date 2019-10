Ο Φαρίντ απέρριψε $2 εκατομμύρια από την Κίνα (pic)

Ο πρώην παίκτης των Νάγκετς, Νετς και Ρόκετς είχε πρόταση από την Guangsha για συμβόλαιο δύο εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά την απέρριψε, όπως υποστηρίζει το «Sportando».

Η κινεζική ομάδα λέγεται πως θα αυξήσει την προσφορά της, προκειμένου να πείσει τον 29χρονο φόργουορντ/σέντερ να φορέσει την φανέλα της.

Guangsha offered Kenneth Faried a $2 million contract but the player turned it down, a source told @Sportando.

The Chinese team may increase the proposal to convince the forward to move to China

— Emiliano Carchia (@Carchia) October 28, 2019