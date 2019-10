Οι νέοι κανονισμοί της κινεζικής λίγκας για τους ξένους παίκτες (pic)

Συγκεκριμένα, η CBA ενημέρωσε πως κάθε ομάδα θα έχει το δικαίωμα να έχει στο ρόστερ της έως τέσσερις ξένους παίκτες.

Ωστόσο, μόνο δύο θα μπορούν να είναι στην αποστολή κάθε αγώνα και μόνο ένας εξ' αυτών στην πεντάδα που θα είναι στο παρκέ.

Επίσης, οι τέσσερις χειρότερες ομάδες της προηγούμενης σεζόν θα μπορούν να έχουν δύο ξένους στο παρκέ, αλλά μόνο στις τρεις πρώτες περιόδους.

Στην τελευταία περίοδο θα επιτρέπεται ένας ξένος, ακόμα και για τις τέσσερις χειρότερες ομάδες.

Στα playoffs, μόνο ένας θα μπορεί να είναι στο παρκέ και οι ομάδες δεν θα μπορούν να αλλάξουν ή να υπογράψουν νέους ξένους παίκτες.

-in the 4th quarter of each game only 1 foreigner is allowed (even for 4 worst team from previous season)

-in the playoffs only 1 foreigner can be on the court

- in the playoffs teams cannot change or sign new foreigners https://t.co/8RGSpRO9vQ

