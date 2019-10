Συνεχίζει στην Κίνα ο Ντάριους Άνταμς (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ που έκανε το «μπαμ» στην καριέρα του τη σεζόν 2015-16 ως παίκτης της Μπασκόνια την οποία και οδήγησε στο Final 4, βρίσκεται τα τρία τελευταία χρόνια στην Κίνα φορώντας τη φανέλα των Xinjiang Flying Tigers κατακτώντας φέτος και το βραβείο του MVP.

Όπως αναφέρουν τα τελευταία ρεπορτάζ, ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να παραμείνει κάτοικος Κίνας αφού βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Qingdao.

Darius Adams is in advanced negotiations with Chinese team Qingdao, a source told @Sportando.

Adams has spent the past three seasons in CBA

— Emiliano Carchia (@Carchia) October 14, 2019